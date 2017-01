La resa dei "conti"

Il 19 gennaio gennaio si terrà a Genova l'assemblea dell'Ansaldo sts. Originalmente convocata per deliberare in merito al conferimento dell'incarico alla società di revisione, ora, invece, a seguito della richiesta dell'azionista di maggioranza Hitaci, i soci dovranno decidere anche in merito all'azione di responsabilità da intentare nei confronti del Consigliere Ing. Bivona, eletto nella lista di minoranza.

Nella relazione, depositata secondo i termini di legge da Hitaci, (http://www.ansaldo-sts.com/sites/ansaldosts.messageasp.com/files/docs/ansaldo_sts_verbale_assemblea_azionisti_13_maggio_2016.pdf ) a supporto della richiesta , vengono dettagliatamente indicati i motivi che hanno spinto lo stesso a richiedere l'inserimento del punto all'Odg, che essenzialmente nascono dalla delibera del 19 dicembre del Consiglio di Amministrazione della Società che, a maggioranza, ha deciso di censurare la condotta del consigliere ing. Giuseppe Bivona, con riferimento ad alcuni comportamenti che emergono, tra gli altri, dalla documentazione trasmessa a tutti i consiglieri e al Collegio Sindacale.

Che la presenza di Bivona all'interno del Cda sia stata sin dall'inizio, tutt'altro che tranquilla era facile immaginarlo anche alla luce di quanto accaduto durante l'assemblea convocata per approvare il bilancio 2015 e nominare il nuovo cda ( leggi verbale d'assemblea http://www.ansaldo-sts.com/sites/ansaldosts.message-asp.com/files/docs/ansaldo_sts_verbale_assemblea_azionisti_13_maggio_2016.pdf), ma nessuno si sarebbe immaginato che si sarebbe arrivati addirittura alla richiesta di azione di responsabilità.

Considerato che Hitaci controlla il 50,772 del capitale è facile immaginare l'esito della votazione, anche se è altrettanto facile intuire che la stessa avverrà dopo un lungo dibattito durante il quale l'Ing Bivona presumibilmente darà la sua versione dei fatti.

Un'assemblea quindi che si annuncia movimentata e da non perdere anche se il finale come detto sembrerebbe essere già scritto.