Nova Re Siiq : bontà sua

Il comunicato stampa emesso da Nova Re in data 9 marzo informa il mercato che: “Facendo seguito a quanto comunicato in data 10 agosto e 11 novembre 2016 e 2 gennaio 2017, Nova Re SIIQ S.p.A. rende noto che il socio Saites S.r.l. ha anticipato l’ulteriore importo di euro 100.000,00 (centomila,00) a titolo di versamento soci in conto futuro aumento di capitale per cassa che sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della delega ad aumentare il capitale sociale ricevuta dall’Assemblea degli Azionisti della Società in data 25 luglio 2016. Alla data odierna l’importo complessivamente erogato dalla Saites S.r.l. a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale ammonta ad euro 700.000,00 (settecentomila,00).”

Che il socio di maggioranza metta a disposizione risorse finanziarie è ovviamente un’iniziativa da apprezzare, così come però sarebbe stato apprezzato se la Società avesse comunicato come mai necessiti di tale versamento , informazioni che certamente Saites ha essendo l’amministratore Delegato di Nova Re, il Dr Stefano Cervone, anche l’amministratore unico di Saites. In via teorica, infatti, così come Saites altri soci avrebbero potuto, o potrebbero, decidere di effettuare a loro volta versamenti in conto futuro aumento di capitale così come fatto da Saites, ovviamente avendo a disposizione le stesse informazioni.

Nel comunicato, invece niente viene detto del perché tali risorse siano necessarie ne come verranno impiegate, ma solo che Saites srl, bontà sua ha effettuato il bonifico.

Da segnalare infine che il 19 gennaio la società aveva pubblicato il calendario eventi del 2017 che prevedeva il Cda per l’approvazione del bilancio il 7 febbraio e l’assemblea dei soci il 28 marzo.

Peccato che poi in data 10 febbraio, ovvero tre giorni dopo quando si sarebbe dovuto tenere il CDA per l’approvazione del bilancio, la società Presieduta dall’Avv Antonio Michele Caporale abbia comunicato che il calendario era stato aggiornato come segue:

14-17 Marzo 2017 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di Bilancio di Esercizio al 31.12.2016

28 Aprile 2017 Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2016

Per quel che riguarda il CDA non è tuttavia chiaro se l’arco temporale indichi la possibilità che lo stesso duri tre giorni oppure che possa avvenire in uno dei tre giorni magari per tenere conto dei numerosi impegni del suo Presidente o del suo amministratore Delegato.